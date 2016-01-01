ريال مدريد يستعيد الصدارة بالفوز على إسبانيول (فيديو)

ريال مدريد يستعيد الصدارة بالفوز على إسبانيول

حقق ريال مدريد فوزه الرابع على التوالي، وحافظ على العلامة الكاملة بتفوقه 2-0 على إسبانيول، دون الثنائي كريستيانو رونالدو وغاريث بيل، لينفرد بقمة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، اليوم الأحد.

وتقدم جيمس رودريغيز بالهدف الأول لريال مدريد بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وأضاف الفرنسي كريم بنزيما الهدف الثاني بمتابعة كرة عرضية من مدى قريب في الدقيقة 71.

ورفع ريال مدريد، بطل أوروبا، بقيادة مدربه زين الدين زيدان رصيده إلى 12 نقطة من أربع مباريات، ويتقدم بثلاث نقاط على برشلونة، حامل اللقب، ولاس بالماس صاحبي المركزين الثاني والثالث.

وتجمد رصيد إسبانيول عند نقطتين، وبقي بلا فوز في 4 مباريات وتراجع إلى المركز 16.