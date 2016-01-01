الدوري الإسباني: فياريال يوقف قطار انتصارات ريال مدريد (فيديو)

أوقفت "الغواصات الصفراء" انطلاقة قطار ريال مدريد في الدوري الإسباني لكرة القدم، وسقط "الملكي" في فخ التعادل 1-1 مع فياريال، اليوم الأربعاء، في الجولة الخامسة من المسابقة.

وعلى إستاد سانتياغو برنابيو في العاصمة مدريد، أنهى فياريال الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله برونو سوريانو من ركلة جزاء في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع لهذا الشوط.

ودفع الريال في هذا الشوط ثمن البطء في الأداء وغياب الفعالية في أداء الفريق، إذ كان نجمه الشهير البرتغالي كريستيانو رونالدو بعيداً عن مستواه المعهود من ناحية، كما افتقد الفريق جهود لاعبه الكرواتي لوكا مودريتش، وفشل هجوم الفريق في استغلال الكرات العرضية العديدة التي وصلت منها الكرة أمام مرمى فياريال.

وتحسن أداء الريال في الشوط الثاني خاصة بعدما اكتسب الفريق الثقة بهدف التعادل الذي سجله القائد سيرجيو راموس بضربة رأس في الدقيقة 48، ليعوض الفريق عن تسببه في ركلة الجزاء التي جاء منها هدف الضيوف.

ورغم التفوق التام للريال في الشوط الثاني، فشل الفريق في تسجيل هدف الفوز، لينتهي اللقاء بالتعادل الذي رفع رصيد الريال إلى 13 نقطة، ليؤكد استمرار انفراده بالصدارة، ورفع فياريال رصيده إلى 9 نقاط ليتقدم إلى المركز الخامس مؤقتاً، لحين انتهاء باقي مباريات الجولة.