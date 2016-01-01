أبطال أوروبا : بروسيا دورتموند يقتنص نقطة ثمينة من ريال مدريد

خيم التعادل 2-2، على المباراة التي جمعت بروسيا دورتموند، بضيفه ريال مدريد ، خلال المباراة التي جمعتهما، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات المرحلة الثانية من منافسات المجموعة 6 بدوري أبطال أوروبا.

وتقدم كريستيانو رونالدو للريال في الدقيقة 17، وتعادل بيير إيميريك أوباميانغ لدورتموند في الدقيقة 43، وأضاف رافائيل فاران الهدف الثاني للريال في الدقيقة 68، قبل أن يتعادل أندريه شورليه لدورتموند في الدقيقة 87.

ورفع دورتموند رصيده إلى 4 نقاط في صدارة الترتيب، بفارق الأهداف أمام ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

وفي المباراة الثانية، فاز سبورتينغ لشبونة على ضيفه ليغيا وارسو 2-0.

وسجل هدفي سبورتينغ لشبونة براين رويز وباس دوست في الدقيقتين 28 و37.