الرئيسية | رياضة | ريال مدريد | أبطال أوروبا : بروسيا دورتموند يقتنص نقطة ثمينة من ريال مدريد

أبطال أوروبا : بروسيا دورتموند يقتنص نقطة ثمينة من ريال مدريد

بواسطة أخبارنا المغربية ـ وكالات 39 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
أبطال أوروبا : بروسيا دورتموند يقتنص نقطة ثمينة من ريال مدريد أبطال أوروبا : بروسيا دورتموند يقتنص نقطة ثمينة من ريال مدريد

خيم التعادل 2-2، على المباراة التي جمعت بروسيا دورتموند، بضيفه ريال مدريد ، خلال المباراة التي جمعتهما، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات المرحلة الثانية من منافسات المجموعة 6 بدوري أبطال أوروبا. 

وتقدم كريستيانو رونالدو للريال في الدقيقة 17، وتعادل بيير إيميريك أوباميانغ لدورتموند في الدقيقة 43، وأضاف رافائيل فاران الهدف الثاني للريال في الدقيقة 68، قبل أن يتعادل أندريه شورليه لدورتموند في الدقيقة 87.

ورفع دورتموند رصيده إلى 4 نقاط في صدارة الترتيب، بفارق الأهداف أمام ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

وفي المباراة الثانية، فاز سبورتينغ لشبونة على ضيفه ليغيا وارسو 2-0.

وسجل هدفي سبورتينغ لشبونة براين رويز وباس دوست في الدقيقتين 28 و37.

مجموع المشاهدات: 66 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

أرشيف الرياضة

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)