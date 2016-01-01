كابيلو: رونالدو هو مشكلة ريال مدريد

قال فابيو كابيلو مُدرب ريال مدريد السابق إن كريستيانو رونالدو تحول من نجم إلى مشكلة في فريق زين الدين زيدان، الذي تعرض لانتقاداتٍ كثيرة بعد سلسلة نتائج غير إيجابية.

ويواجه زيدان واحدة من أصعب المراحل على رأس الإدارة الفنية للنادي الإسباني، رغم عدم تلقيهم أي خسارة حتى الآن ومُعادلة الرقم القياسي في عدد الانتصارات المتتالية في الدوري الإسباني.

وعلى الرغم من ذلك، فإن أربعة تعادلات على التوالي في كل المسابقات لا يُعتبر رقمًا جيدًا للمدرب الفرنسي الذي يسعى للفوز بلقب الليجا بعد فوزه بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

وفشل الدولي البرتغالي وسط كل هذه الأحداث في تسجيل أكثر من 3 أهداف خلال 6 مشاركات له وهو ما يؤكد أنه لم يتمكن حتى الآن من استعادة أفضل مستوياته قبل الإصابة.

وقال المدرب الإيطالي المُخضرم في حوارٍ مع إذاعة أوندا سيرو "مشكلة ريال مدريد الآن هي كريستيانو رونالدو، لأنه ليس في حالة بدنية جيدة وهو أفضل لاعب في الفريق".

وأشار جويليم بالاج خبير شبكة سكاي سبورتس إلى أن ابتعاد رونالدو عن أفضل مستوياته قد يُكلفه مركزه في تشكيلة زيزو "أمام لاس بالماس رأينا شيئًا فريدًا من نوعه، كانت المرة الأولى التي يتم فيها استبدال رونالدو مع ريال مدريد لأسباب فنية، هذا لم يحدث أبدًا من قبل".

وأضاف بالاج "رونالدو عليه تحمل نتائج تراجع مستواه البدني وسيكون منذ الآن جزءًا من خطة المداورة التي يتبعها زيدان بين الثلاثي الهجومي".

ويحتل الميرنجي المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني بفارق الأهداف عن أتلتيكو مدريد المتصدر وتأمل جماهير البرنابيو أن يستعيد رونالدو أفضل مستوياته وأن يقودهم للفوز على ريال بيتيس في الخامس عشر من أوكتوبر الجاري.

المصدر : غول