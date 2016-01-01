الكشف عن مدة غياب راموس عن ريال مدريد
ذكرت تقارير إعلامية أن قائد ريال مدريد الإسباني، سيرجيو راموس، سيغيب عن الملاعب لمدة شهر بسبب إصابة في الكاحل الأيسر.
وتعرض راموس (30 عاماً) للإصابة قبل دقائق من نهاية المباراة، التي فاز فيها المنتخب الإسباني على مضيفه الألباني 2-0 ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2018.
ويرجح غياب راموس عن صفوف المنتخب الإسباني في المباراة المقررة أمام مقدونيا في 12 نوفمبر (تشرين الثاني)، كما يغيب عن عدد من المباريات المهمة لريال مدريد في دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني.
وانضم راموس بذلك إلى مارسيلو وكاسيميرو وجيمس رودريغيز ولوكا مودريتش في قائمة الإصابات بريال مدريد حالياً.
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