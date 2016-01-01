بيل سيمدد عقده مع ريال مدريد

قالت وسائل إعلام إسبانية، إن غاريث بيل وافق على تمديد عقده مع ريال مدريد، لمدة 6 سنوات، وإن بطل أوروبا يستعد للإعلان عن تقديم عروض جديدة إلى كريستيانو رونالدو، بيبي، ولوكا مودريتش.

وأشارت إذاعة كادينا سير، إلى أن بيل الذي انضم إلى ريال مدريد مقابل 100 مليون يورو (112 مليون دولار) في 2013 في صفقة قياسية في ذلك الوقت، سيمدد عقده حتى 2022 خلال الأسبوعين المقبلين.

وسيمدد المدافع بيبي الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي التعاقد حتى 2018.

ويستعد كريستيانو رونالدو هداف ريال مدريد عبر العصور للتوقيع على عقد جديد لمدة 4 أعوام حتى 2020، فيما سيقدم الفريق عرضاً جديداً إلى مودريتش.