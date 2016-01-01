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ريال مدريد يصعق بيتيس بسداسية

بواسطة أخبارنا المغربية ـ وكالات 27 دقيقة مضت
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ريال مدريد يصعق بيتيس بسداسية ريال مدريد يصعق بيتيس بسداسية

عاد ريال مدريد لتذوق طعم الانتصارات في الليغا، بعدما حقق في عقر دار مضيفه ريال بيتيس فوزاً كبيراً بنتيجة 6-1، على ملعب "بنيتو فيامارين"، في إطار الجولة 8 لدوري الدرجة الأولى الإسباني.

 وأنهى الميرينغي شوط المباراة الأول، متقدماً 4-0، حملت توقيع كل من رافائيل فاران، كريم بنزيما، مارسيلو، وإيسكو ألاركون، في الدقائق 4 و32 و40 و45 على الترتيب.

وفي الشوط الثاني، جاء هدف الشرف للفريق الأندلسي بقدم ألبارو سيخودو في الدقيقة 56، قبل أن يعود إيسكو ويحرز الهدف الثاني له والـ5 لفريقه في الدقيقة 63.

واختتم البرتغالي كريستيانو رونالدو السداسية في الدقيقة 79.

وجاء هذا الانتصار ليعيد الهدوء لأروقة "الملكي"، قبل مباراته الثلاثاء المقبل في دوري الأبطال على ملعبه "سانتياغو برنابيو" أمام ليغيا وارسو البولندي.

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