ريال مدريد يسحق ليغيا وارسو بخماسية في دوري الابطال (فيديو)
فاز ريال مدريد الإسباني حامل اللقب على ضيفه ليغيا وارسو البولندي 5-1 الثلاثاء في مدريد في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة السادسة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وسجل الويلزي غاريث بايل (16) وتوماس يودلوفييتش (20 خطأ في مرمى فريقه) ومارك أسينسيو (36) ولوكاس فاسكيز (69) والفارو موراتا (85) لريال مدريد، والصربي ميروسلاف رادوفيتش (32 من ركلة جزاء) لليغيا وارسو.
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