بالفيديو : موراتا ينقذ ريال مدريد من فخ بلباو
أنقذ البديل ألفارو موراتا فريقه ريال مدريد من فخ التعادل مع ضيفه أتلتيك بلباو وقاده للفوز 2-1، اليوم الأحد، في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني لكرة القدم، لينفرد الريال بصدارة جدول البطولة مستغلاً تعثر أتلتيكو مدريد.
على إستاد سانتياغو برنابيو في العاصمة مدريد، باغت الريال ضيفه بهدف مبكر سجله الفرنسي كريم بنزيما في الدقيقة السابعة، ورد بلباو بهدف التعادل عن طريق سابين ميرينو في الدقيقة 27، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.
وفي الشوط الثاني، سجل ألفارو موراتا هدف الفوز الثمين للريال في الدقيقة 84 ليرفع الريال رصيده إلى 21 نقطة، وينفرد بصدارة جدول المسابقة فيما تجمد رصيد بلباو عند 15 نقطة في المركز السادس.
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