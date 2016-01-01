انتخاب خينتو رئيسا فخريا جديدا لريال مدريد

أعلن نادي ريال مدريد، متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم، الاثنين 24 اكتوبر/تشرين الأول، انتخاب الأسطورة باكو خينتو رئيسا فخريا للنادي.

وأكد ريال مدريد عبر موقعه الرسمي أنه جرى انتخاب فرانسيسكو خينتو لوبيز، المعروف باسم "باكو خينتو"، بالإجماع رئيسا فخريا لنادي ريال مدريد في الجمعية العمومية غير العادية التي عقدت في صالة كرة السلة في مدينة ريال مدريد الرياضية وسط تصفيق حار من الأعضاء المفوضين.

وشارك خينتو في 600 مباراة مع ريال مدريد، وفاز معه بستة ألقاب أوروبية بجانب 12 لقبا في الدوري الإسباني.