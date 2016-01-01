ريال مدريد يسحق ليونيسا بسباعية في كأس إسبانيا (فيديو)
أمطر ريال مدريد شباك فريق مضيفه ليونيسا المنتمي للقسم الثالث بسبعة أهداف لهدف، ليضع قدماً في الدور الستة عشر بكأس ملك إسبانيا لكرة القدم.
وضمن ريال مدريد، الذي خاض المباراة بفريق من البدلاء بهذا الفوز الكبير في ذهاب الدور 32 العبور للدور التالي.
وجاء الهدف الأول بنيران صديقة بعدما ارتطمت الكرة بلاعب ليونيسا جياني زوفيرلون، إثر ضربة ثابتة ليسكنها شباك فريقه في الدقيقة السادسة، وأضاف ماركو أسينسيو الهدف الثاني في الدقيقة 32 من تمريره من الجهة اليمنى من لوكاس باسكيز إلى أسينسيو الذي تسلم الكرة بأريحية داخل المنطقة وسددها في المرمى.
وسجل ألفارو موراتا الهدف الثالث في الدقيقة 46، عندما أنهى تمريرة طولية للكرة بتسديدة من داخل المنطقة في المرمى، وزار أسنسيو الشباك مرة أخرى في الدقيقة 53 بتسجيل الهدف الرابع من تسديدة من خارج المنطقة.
وعاد موراتا لهز الشباك من جديد بعدها بدقيقتين عندما قابل كرة عرضية بيمناه ليحولها بلمسة مباشرة داخل الشباك، قبل أن يسجل ناتشو فرناندز السداسية (68) عندما قابل كرة عرضية بتسديدة من الوضع طائراً في أعلى الزاوية اليمنى.
وأحرز بينجا هدف الشرف الوحيد لأصحاب الأرض في الدقيقة 84 من تمريرة داخل المنطقة قابلها بيسراه مباشرة في الشباك.
واختتم ماريانو ماخيا سباعية الريال بهدف من ضربة رأسيه في الوقت بدل الضائع من المباراة.
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