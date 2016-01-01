ريال مدريد يجدد عقد غاريث بيل

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الأحد، عن اتفاقه مع نجمه الويلزي غاريث بيل، لتجديد عقده حتى يونيو (حزيران) 2022.

وقال ريال مدريد، عبر موقه الإلكتروني الرسمي، إن التوقيع سيتم غداً الإثنين قبل أن يعقد مؤتمراً صحافياً في إستاد سانتياغو بيرنابيو.

وكان العقد الأصلي لبيل ينتهي بعد 3 أعوام تقريباً، لكن النادي الملكي قرر الإبقاء على اللاعب الويلزي لـ3 أعوام أخرى، مما يعني أنه سيستمر في سانتياغو برنابيو حتى يبلغ 33 من عمره.

وانتقل بيل إلى ريال مدريد في 2013 قادماً من توتهام الإنجليزي في صفقة قياسية بلغت قيمتها 100 مليون يورو.

ومنذ قدومه إلى مدريد فاز بيل بلقب واحد في كأس ملك أسبانيا ولقبين في دوري أبطال أوروبا.

وسجل بيل 62 هدفاً خلال 134 مباراة مع الريال ويشكل مع زميليه البرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي كريم بنزيما، مثلث هجومي خطير في النادي الملكي.