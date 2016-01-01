ريال مدريد يتلقى ضربة موجعة

يغيب قلب دفاع ريال مدريد الإسباني، البرتغالي بيبي، عن الملاعب لمدة شهر بسبب معاناته من إصابة عضلية بالساق اليسرى.

وطبقاً للتقرير الطبي الصادر اليوم الإثنين من ريال مدريد، الذي لم يوضح مدة الغياب بشكل محدد، يعاني اللاعب البرتغالي من إصابة عضلية من الدرجة الثانية في الفخذ.

وتعرض بيبي للإصابة السبت الماضي، عندما اضطر إلى الخروج في الدقيقة 24 لمباراة فريقه أمام مضيفه ألافيس في الدوري الإسباني، التي انتهت بفوز النادي الملكي 4-1.

ويمثل غياب بيبي مشكلة حقيقية لريال مدريد، حيث أن زميله وقلب الدفاع الثاني لريال مدريد، سيرجيو راموس، لم يتعاف بعد من إصابته بالتواء في الركبة، وبذلك يبقى لريال مدريد اللاعبان الإسباني ناتشو فيرنانديز والفرنسي رافائيل فاران.

ولا يملك ريال مدريد أي خيار آخر غير الاستعانة بهذين اللاعبين في قلب الدفاع خلال مباراته المقبلة أمام ليغيا وارسو البولندي الأربعاء في بطولة دوري أبطال أوروبا ثم ليغانيس في الدوري الإسباني الأحد المقبل.