كريستيانو رونالدو يثير القلق في وارسو

بعد البداية المهتزة له في الموسم الحالي، وتسجيله لـ4 أهداف فقط في أول شهرين من الموسم، استعاد مهاجم ريال مدريد، البرتغالي كريستيانو رونالدو، مستواه أخيراً وعاد لهز الشباك بقوة من خلال الأهداف الثلاثة "هاتريك"، التي سجلها في مرمى ألافيس، السبت الماضي.

وأكد رونالدو عملياً أن عاد إلى مكانته كأحد الأسلحة الفتاكة في صفوف الريال، قبل المباراة المرتقبة غداً الأربعاء أمام ليغيا وارسو البولندي، في الجولة الـ4 من مباريات الدور الأول، في دوري أبطال أوروبا.

ومع استعادة رونالدو لذاكرة التهديف بهذه القوة ، أثار النجم البرتغالي قلق ليغيا وارسو قبل مباراة الغد الأربعاء في العاصمة البولندية وارسو.

وأحرز رونالدو 4 أهداف فقط للريال في أول شهرين من الموسم الحالي، لكنه أفاق من غفوته وأمطر شباك ألافيس بثلاثية.

وفي المقابل، ربما لن يكون ليغيا وارسو سعيدا بهذا التحسن الواضح في أداء رونالدو وعودته لهز الشباك.

وما يزيد الوضع سوءً بالنسبة للفريق البولندي هو إقامة المباراة بدون جماهير، للعقوبة المفروضة على الفريق بسبب سلوكيات جماهيره في المباريات الماضية.

ويشترك الريال مع بروسيا دورتموند الألماني في صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط لكليهما، بعد 3 جولات.