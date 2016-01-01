بالفيديو : نجل زيدان يرتكب خطأ كوميديا مع شبان ريال مدريد!

واصل لوكاس زيدان نجل النجم الفرنسي السابق زين الدين زيدان ارتكاب الأخطاء، بعدما تسبب في استقبال مرمى فريقه ريال مدريد (شباب) لهدف كوميدي، الأربعاء 2 نوفمبر/تشرين الثاني.

وحاول زيدان الأبن التصدي لتسديدة بعيدة المدى من أحد لاعبي الفريق البولندي، لكن الكرة تجاوزته وسكنت شباك فريقه بطريقة غريبة، لتعود أخطاء الحارس الشاب للواجهة مجددا.

وتدخل مواجهة ريال مدريد وفريق ليجيا وارسو البولندي في إطار دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا للشباب، وانتهت المباراة بفوز الملكي بهدفين مقابل هدف واحد.