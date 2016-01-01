كريستيانو: في المنتخب أشعر بضغط أقل من ريال مدريد

قال المهاجم كريستيانو رونالدو، إنه يشعر مع منتخب البرتغال بضغط أقل مما ينتابه مع فريقه ريال مدريد الإسباني، كما أنهم يعتبرونه "قائداً" داخل الملعب في منتخب بلاده.

وفي مقابلة لمجلة فرانس فوتبول أوضح كريستيانو: "الأمر يتعلق بعالمين مختلفين تماماً، بالطبع يمكنني الإدلاء برأيي مع الملكي، ولكن في البرتغال أشعر بأن لدي عمل محدد لأن اللاعبين يعتبرونني كالقائد، كشخص يساعد في حمايتهم".

وتطرق "الدون" إلى نهائي بطولة كأس أمم أوروبا التي توجت بها البرتغال على حساب فرنسا، مشيراً "لم أشعر بكم الضغط الذي شعرت به على سبيل المثال مع ريال مدريد في نهائي دوري الأبطال الأوروبي، في البرتغال أنت مدرك أنه لا يوجد شيء لتخسره".

وأضاف أن الريال ملزم بتحقيق الفوز بينما لا يشعر منتخب البرتغال بهذه الحاجة العاجلة في الفوز، فالمنتخب لم يحصد لقباً كبيراً قبل تتويجه بأمم أوروبا.

وكشف أن زملائه في ريال مدريد كانوا يمزحون معه ويخبرونه قبل أمم أوروبا الماضية بأنه سيحظى بعطلة طويلة جداً، مبيناً "كان هناك الكثير من المزاح (حول أمم أوروبا) مع توني كروس ومع لاعبي إسبانيا دون التطرق إلى فرنسا"، لأن كريم بنزيما لم يتم استدعائه لقائمة المنتخب كما أن رافائيل فاران كان مصاباً حينها.

وأقر النجم البرتغالي بأنه يأمل أن يتوج هذا العام بجائزة الكرة الذهبية للمرة الرابعة في مسيرته نظراً لأنه فاز بألقاب مع الملكي ومع منتخب البرتغال، مبيناً أن هدفه هو التتويج بها كل عام.

وقال: "طموحي أن أفوز بها كل الأعوام، لم أفز بها العام الماضي، ولكني حققتها في العامين السابقين له، آمل الحصول عليها هذا العام".