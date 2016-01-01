أبطال أوروبا: ريال مدريد يهزم سبورتنغ البرتغالي بصعوبة و يتأهل لدور الـ16 (فيديو)

قطع ريال مدريد الإسباني الخطوة الحقيقية الأولى على طريق الدفاع عن لقبه بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وتأهل إلى الدور الثاني (دور الستة عشر) للبطولة بفوزه الثمين 2-1 على مضيفه سبورتنغ لشبونة البرتغالي، اليوم الثلاثاء، في الجولة الخامسة من مباريات المجموعة السادسة بالدور الأول للبطولة.

وفي لشبونة، حسم الريال الشوط الأول لصالحه بهدف سجله المدافع الفرنسي رافاييل فاران في الدقيقة 29.

وتلقى سبورتنغ لشبونة لطمة قوية في الشوط الثاني بطرد لاعبه جواو بيريرا في الدقيقة 65، للاعتداء على ماتيو كوفاسيتش خلال صراع بينهما على الكرة.

ولكن الفريق لم ييأس وواصل محاولاته الهجومية حتى سجل هدف التعادل عن طريق أدريين سيلفا من ضربة جزاء في الدقيقة 80، قبل أن يحرز الفرنسي كريم بنزيما هدف الفوز للريال في الدقيقة 87.

ورفع الريال رصيده إلى 11 نقطة ليحافظ على فارق النقطتين خلف برروسيا دورتموند، قبل المواجهة المرتقبة بينهما في الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة، والتي ستكون حاسمة على صدارة المجموعة.

وتجمد رصيد سبورتنغ لشبونة عند ثلاث نقاط في المركز الثالث، بفارق نقطتين أمام ليجيا وارسو، لتكون مباراتهما سوياً في الجولة الأخيرة فاصلة على بطاقة الانتقال لمسابقة الدوري الأوروبي، والتي ينتزعها صاحب المركز الثالث.