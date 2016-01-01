صدمة في ريال مدريد.. بيل يغيب لفترة طويلة

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني رسميا عن غياب الجناح الويلزي غاريث بيل لمدة طويلة بعد تعرضه لإصابة في الكاحل.

كما أشار النادي إلى أن اللاعب سيخضع لعملية جراحية يوم الثلاثاء المقبل يجريها الدكتور جيمس كالدر، في مستشفى الملك ادوارد السابع في لندن.

كان بيل قد تعرض لإصابة في مواجهة النادي الملكي أمام سبورتيغ لشبونة يوم الثلاثاء الماضي ضمن مباريات دوري الأبطال.

وبهذا يتأكد غياب صاحب الـ27 عاما عن الكلاسيكو أمام برشلونة يوم 3 ديسمبر المقبل، بل ويتمد ابتعاده إلى فترة طويلة هي ما بين شهرين إلى 4 اشهر، من اجل التعافي من العملية الجراحية.

ويعاني المدرب الفرنسي زين الدين زيدان من تراكم الإصابات في صفوف فريقه، حيث تعرض الألماني توني كروس لاعب وسط الفريق لإصابة لم يتعاف منها حتى اللحظة، إضافة إلى ابتعاد كاسميرو منذ فترة طويلة، مع عدم قدرة الفرنسي كريم بنزيمة وزميله في خط الهجوم الفارو موراتا على اللعب بشكل متواصل بسبب مشاكل بدنية لاحقتهما منذ انطلاق الموسم الحالي.

ويحتل ريال مدريد صدارة ترتيب جدول الدوري الإسباني حاليا برصيد 30 نقطة بعد مرور 12 جولة على انطلاق المسابقة، فيما يجد نفسه في المركز الثاني بالمجموعة السادسة من دوري الأبطال خلف بوروسيا دوتموند الألماني بفارق نقطتين مع مباراة متبقية تجمعهما في سانتياغو برنانبيو يوم 7 ديسمبر المقبل.