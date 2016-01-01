جناح ريال مدريد يغيب رسميا عن الكلاسيكو

سيغيب الويلزي غاريث بيل جناح ريال مدريد عن مباراة الكلاسيكو ضد برشلونة في البطولة الاسبانية لكرة القدم نهاية الاسبوع المقبل على ملعب كامب نو بعد تعرضه لاصابة في كاحله بحسب ما ذكرت الصحف المحلية الاسبانية اليوم الاربعاء.

وكان بيل خرج من مباراة فريقه ضد سبورتينغ لشبونة البرتغالي (2-1) ضمن عصبة ابطال اوروبا امس الثلاثاء بعد تعرضه لهذه الاصابة.

وذكر بيان صادر عن النادي الملكي ان "غاريث بايل تعرض لتمزق في احد اوتار الكاحل" من دون ان يحدد فترة غياب الجناح الويلزي عن صفوفه.

بيد ان صحيفتي "اس" و"ماركا" اكدتا ان بيل سيغيب عن المواجهة بين قطبي الكرة الاسبانية، وحددت الاولى مدة غيابه بفترة تتراوح بين 3 و4 اسابيع.

وسيغيب بيل بالتالي عن مباراة ريال مدريد ضد بوروسيا دورتموند الالماني في الجولة الاخيرة من دور المجموعات ضمن عصبة ابطال اوروبا في 7 دجنبر، ويواجه ايضا خطر عدم المشاركة في كأس العالم للاندية من 8 الى 18 الشهر المقبل في اليابان.