ريال مدريد يلعب بقمصان بلاستيكية مُعاد تدويرها

واجه فريق ريال مدريد ضيفه سبورتنغ خيخون اليوم في الليغا مرتدياً قمصاناً خاصة صديقة للبيئة مصنعة من المواد البلاستيكية التي تم جمعها من مياه المحيط الهندي وأعيد تدويرها.

وتولت شركة الأدوات الرياضية أديداس بالتعاون مع مؤسسة "محادثات من أجل المحيطات" (أو Parley for the Oceans)، المتخصصة في البحث عن حلول لمشاكل البيئة وتشجيع الأفكار للحفاظ عليها، بتصنيع هذه القمصان الخاصة للاعبي الفريق "الملكي"، ليصبح ثان نادي يقوم بذلك بعد فريق بايرن ميونخ في البونديسليغا.

وارتدى فريق بايرن مثل هذه القمصان الخاصة في مباراتهم أمام هوفنهايم.

وبدت قمصان الريال بيضاء كالمعتاد ولكن يمكن رؤية عبارة "من أجل المحيطات" (أو For the Oceans) مطبوعة على عنقها بالإضافة لشعار المبادرة البيئية بجوار العلامة التجارية لشركة أديداس الألمانية.

واستخدمت الشركة الألمانية ما يعادل 28 زجاجة بلاستكيية لكل قميص واحد، كما انها استخدمت سابقاً في صنع الأحذية الرياضية بلاستيك معاد تدويره من زجاجات بلاستيكية جرى جمعها من البحر.