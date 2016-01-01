غاريث بيل يغيب عن الملاعب حتى أبريل

أجرى جناح ريال مدريد الإسباني، الويلزي غاريث بيل أمس الأربعاء، جراحة ناجحة في الكاحل بمستشفى الملك إدوارد السابع في لندن.

وكان بيل (27 عاماً) تعرض لإصابة في أوتار الكاحل بالقدم اليمنى خلال مباراة فريقه أمام سبورتنغ لشبونة البرتغالي في دوري أبطال أوروبا يوم 22 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وكشفت صحيفة آس الرياضية أن فترة غياب اللاعب الويلزي، الهام في تشكيلة "الملكي"، ستصل إلى 4 أشهر، ما يعني صعوبة عودته للملاعب قبل أبريل (نيسان) القادم.

وكان التشخيص الأولي أظهر إمكانية غيابه بين شهرين إلى ثلاثة، لكن خلال التدخل الجراحي ظهر أن الإصابة كبيرة ولهذا فسيستمر ابتعاده عن الملاعب لأربعة أشهر.

وينتظر أن يغيب الويلزي عن 25 مباراة للريال، منها 14 مباراة بالليغا إضافة لثمن نهائي دوري الأبطال، كما أنه لن يلعب بالكأس حتى الدور النهائي حال وصول فريقه إليه.

وسيمكث بيل في كارديف لمدة 10 أيام على الأقل وهي الفترة التي ينبغي فيها عدم الحركة على الكاحل لحين تثبيته عقب الجراحة، وبعدها سيعود إلى مدريد لبدء عملية التعافي، وبهذا الشكل سيشاهد مباراة "الكلاسيكو" بعد غد السبت، بين فريق وبرشلونة على ملعب كامب نو من مسقط رأسه.