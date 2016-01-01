الرئيسية | رياضة | ريال مدريد | التشكيلة المتوقعة لريال مدريد في الكلاسيكو

التشكيلة المتوقعة لريال مدريد في الكلاسيكو

بواسطة أخبارنا المغربية ـ وكالات 47 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
التشكيلة المتوقعة لريال مدريد في الكلاسيكو

كشفت صحيفة "آس" الإسبانية، المقربة من نادي ريال مدريد، عن التشكيلة التي سيدخل به الفريق الملكي مباراة "الكلاسيكو"، أمام برشلونة، السبت 3 ديسمبر/كانون الأول.

ونشرت الصحيفة تشكيلة ريال مدريد، في ظل معاناة الفريق من غياب عدد من نجومه، أبرزهم النجم الويلزي غاريث بيل، والمهاجم ألفارو موراتا، ولاعب الوسط الألماني توني كروس، بداعي الإصابة.

وجاء التشكيل كالتالي :

حراسة المرمى: كيلور نافاس

الدفاع: مارسيلو، فاران، راموس، كارفخال

وسط الملعب: مودرتش، إيسكو، كوفاسيتش

الهجوم: كريستيانو، بنزيما، لوكاس فاسكيز

مجموع المشاهدات: 193 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

أرشيف الرياضة

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)