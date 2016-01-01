التشكيلة المتوقعة لريال مدريد في الكلاسيكو

كشفت صحيفة "آس" الإسبانية، المقربة من نادي ريال مدريد، عن التشكيلة التي سيدخل به الفريق الملكي مباراة "الكلاسيكو"، أمام برشلونة، السبت 3 ديسمبر/كانون الأول.

ونشرت الصحيفة تشكيلة ريال مدريد، في ظل معاناة الفريق من غياب عدد من نجومه، أبرزهم النجم الويلزي غاريث بيل، والمهاجم ألفارو موراتا، ولاعب الوسط الألماني توني كروس، بداعي الإصابة.

وجاء التشكيل كالتالي :

حراسة المرمى: كيلور نافاس

الدفاع: مارسيلو، فاران، راموس، كارفخال

وسط الملعب: مودرتش، إيسكو، كوفاسيتش

الهجوم: كريستيانو، بنزيما، لوكاس فاسكيز