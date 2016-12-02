زيدان على بعد مباراة من تحقيق رقم قياسي

أبقى هدف التعادل الذي أحرزه سرجيو راموس في الدقيقة الأخيرة في "كلاسيكو الأرض" أمام الغريم التقليدي برشلونة على ملعب "الكامب نو"، على رقم المدير الفني لريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، في عدم الخسارة خلال 33 مباراة متتالية، ليبقى على بعد مباراة واحدة من معادلة الرقم القياسي المسجل باسم المدرب الهولندي، ليو بينهاكر.

وسيتمكن من معادلة هذا الرقم في حالة خروجه بنتيجة إيجابية خلال مواجهة الأربعاء المقبل التي سيستقبل فيها بروسيا دورتموند الألماني على ملعب "سانتياغو برنابيو" في آخر جولات دور المجموعات لدوري الأبطال.

وقاد بينهاكر الريال لعدم الخسارة في 34 مباراة متتالية موسم (1988-89)، حيث فاز بـ25 منها، وتعادل في تسع.

وكان لزيدان الكلمة العليا في المواجهات مع منافسيه المباشرين على لقب الليغا في عقر دارهم، حيث تغلب على أتلتيكو مدريد بثلاثية نظيفة، قبل أن يقتنص تعادلا قاتلا أمام برشلونة اليوم.

ولم يتذوق الفريق "الملكي" طعم الهزيمة منذ 6 أبريل(نيسان) الماضي عندما خسر أمام فولفسبورغ الألماني في ذهاب دور الـ8 لدوري الأبطال الموسم الماضي بهدفين نظيفين.

ومنذ هذا التاريخ، حقق "الميرينغي" 24 انتصاراً مقابل تسع تعادلات، بالإضافة إلى حصده لقبي دوري الأبطال وكأس السوبر الأوروبي، وهي الإنجازات التي وضعت المدرب الفرنسي ضمن المرشحين لجائزة الأفضل هذا العام.

ومنذ جلوسه على مقعد المدير الفني للفريق العاصمي، لم يخسر زيزو سوى مرتين، الأولى أمام أتلتيكو مدريد في مباراة الدور الثاني للموسم الماضي في الليغا، والثانية كانت أمام فولفسبورغ في "التشامبيونز ليغ".