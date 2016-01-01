مونديال الأندية: ريال مدريد يطمح لرقم قياسي

يطمح ريال مدريد للفوز بكأس العالم للأندية لكرة القدم للمرة الثانية في 3 سنوات، ليكمل عاماً رائعاً تحت قيادة المدرب زين الدين زيدان.

وسيجذب بطل أوروبا 11 مرة الأضواء هذا العام في البطولة المقامة باليابان، وسيكون بوسعه تخطي غريمه التقليدي برشلونة والأهلي المصري كأكثر الأندية تتويجاً بألقاب دولية في العالم.

وكان ريال في حالة غضب عند فوز برشلونة 3-0 على ريفر بليت في نهائي كأس العالم العام الماضي، إذ استبعد من كأس ملك إسبانيا بسبب مشاركة لاعب موقوف وكان المدرب رفائيل بنيتيز على حافة الإقالة.

لكن تأثير زيدان كان سريعاً، إذ بث الروح في التشكيلة وقادها للمجد في الموسم الماضي بالتتويج بدوري أبطال أوروبا.

وضمن ريال صدارة الدوري الإسباني قبل السفر إلى اليابان.

ورغم أن تقييم أول موسم كامل لزيدان يتوقف على قدرته على البقاء في صدارة الدوري بنهاية شهر مايو (أيار)، أو الوصول إلى أبعد مدى في دوري الأبطال فإنه يتعامل بجدية مع كأس العالم للأندية.

ومن المتوقع أن يعتمد زيدان على أبرز لاعبيه باستثناء المصاب غاريث بيل، لتحقيق رقم قياسي بالفوز باللقب الدولي رقم 21 في مسيرته الحافلة والتفوق على برشلونة والأهلي المصري.

وسيلعب ريال مباراته الأولى في يوكوهاما في الدور قبل النهائي يوم 15 ديسمبر (كانون الأول) ضد تشونبوك الكوري الجنوبي أو كلوب أمريكا المكسيكي، بينما تقام المباراة النهائية بعدها بثلاثة أيام.