كريستيانو يرد على اتهامات التهرب الضريبي

أظهر مهاجم ريال مدريد كريستيانو رونالدو بعد مباراة بروسيا دورتموند، الأربعاء الماضي، في ملعب سانتياغو برنابيو لا مبالاته بالتقارير التي اتهمته بالتهرب الضريبي.

وقال اللاعب رداً على سؤال للتلفزيون البرتغالي بعد المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2 في دوري أبطال أوروبا: "أتعتقد أنني منزعج؟ لا يخاف من ليس عليه دين".

واتهمت تقارير رونالدو بتهريب 150 مليون يورو في ملاذات ضريبية في الكاريبي.

لكن رونالدو قال: "لا يخاف من ليس عليه دين.. أتعتقد أنني منزعج؟".