مدافع ريال مدريد يتعرض للسرقة أثناء مباراة دورتموند
قدم لاعب ريال مدريد، الفرنسي رافائيل فاران، بلاغاً أمام الشرطة الإسبانية، بسرقة منزله الأربعاء الماضي، يوم مباراة "الميرينغي" وبروسيا دورتموند على ملعب سانتياغو برنابيو، في آخر جولات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
وأكدت مصادر من شرطة العاصمة الإسبانية أن فاران أبلغ بعد المباراة التي انتهت بالتعادل (2-2)، عن سرقة منزله الواقع بمنطقة "إل إنثينار دي لوي رييس" الراقية في مدريد.
وكشفت صحيفة ألموندو أن اللصوص "سرقوا أغراضاً تبلغ قيمتها نحو 70 ألف يورو، وتتنوع ما بين مجوهرات ونقود وملابس وإكسسوارات منزلية".
وأقر فاران للشرطة بأنه نسي تشغيل نظام الإنذار بمنزله قبل أن يغادره، وفقاً للموندو.
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