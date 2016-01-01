ريال مدريد يواجه ديبورتيفو في غياب رونالدو و بنزيمة

أعلن متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم ريال مدريد ،اليوم الجمعة، أن الفريق الملكي سيخوض مباراته المقبلة ضد ديبورتيفو لا كورونيا برسم منافسات الدورة الخامسة عشرة السبت، دون البرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي كريم بنزيمة.



ويبدو أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان يريد إراحة اللاعبين استعدادا لخوض كأس العالم الأندية التي انطلقت في اليابان في الثامن من دجنبر وحتى 18 منه.



وشارك رونالدو في الحصة التريبية الصباحية اليوم الجمعة فيما غاب عنها بنزيمة.



وكشف المدرب الفرنسي أنه يريد إراحة بنزيمة "لأنه تنتظرنا الكثير من المباريات وسيخلد للراحة يوم غد، على غرار لاعبين أخرين" ، دون الإفصاح عن هذه الأسماء .



ويتصدر ريال مدريد ترتيب البطولة الإسبانية بفارق 6 نقاط عن غريمه التقليدي برشلونة حامل اللقب. وسيخوض النادي الملكي السبت مباراته المحلية الأخيرة في سنة 2016 قبل السفر لليابان حيث سيمثل القارة الأوروبية في كأس العالم للأندية، وذلك اعتبارا من الدور نصف النهائي.