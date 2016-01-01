ريال مدريد يواجه ديبورتيفو في غياب رونالدو و بنزيمة
أعلن متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم ريال مدريد ،اليوم الجمعة، أن الفريق الملكي سيخوض مباراته المقبلة ضد ديبورتيفو لا كورونيا برسم منافسات الدورة الخامسة عشرة السبت، دون البرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي كريم بنزيمة.
ويبدو أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان يريد إراحة اللاعبين استعدادا لخوض كأس العالم الأندية التي انطلقت في اليابان في الثامن من دجنبر وحتى 18 منه.
وشارك رونالدو في الحصة التريبية الصباحية اليوم الجمعة فيما غاب عنها بنزيمة.
وكشف المدرب الفرنسي أنه يريد إراحة بنزيمة "لأنه تنتظرنا الكثير من المباريات وسيخلد للراحة يوم غد، على غرار لاعبين أخرين" ، دون الإفصاح عن هذه الأسماء .
ويتصدر ريال مدريد ترتيب البطولة الإسبانية بفارق 6 نقاط عن غريمه التقليدي برشلونة حامل اللقب. وسيخوض النادي الملكي السبت مباراته المحلية الأخيرة في سنة 2016 قبل السفر لليابان حيث سيمثل القارة الأوروبية في كأس العالم للأندية، وذلك اعتبارا من الدور نصف النهائي.
من أجل تشجيع الزواج والتقليل من الطلاق، بدء العمل بعقود زواج محددة المدة
سلطت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية، الضوء على آخر إحصاء لتعداد الزيجات والطلاق، والذي كشف أن زيجة بين كل ثلاث زيجات تنتهي “بالطلاق”، وأنه لا توجد حياة ... تفاصيل أكثر
- بعيدا عن القضاء المغربي: 15 سنة سجنا نافذا لإيطالي "شرع" في قتل مهاجر مغربي ( الفيديو )
- خطير .. محفظات تغزو الأسواق مصنوعة بالبلاستيك المطبوع بأوراق مالية من فئة 100 و200 درهم (صور)
- سياسي فرنسي يركل مواطنه على الهواء بعد أن شتم المسلمين الفرنسيين
- توبة شاحنة : هكذا علق فيسبوكيون على حادث اقتحام شاحنة محملة بالخمور لمسجد بالناظور
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟