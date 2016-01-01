نجم ريال مدريد ينتقد تقنية الفيديو

انتقد لاعب وسط ريال مدريد الاسباني، الكرواتي لوكا مودريتش اللجوء إلى تقنية الفيديو لمساعدة الحكام، والتي دخلت حيز التنفيذ على سبيل التجربة في كأس العالم للأندية المقامة حاليا في اليابان.



ودعا مودريتش الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إلى وضع حد لهذه التجربة قائلا "بصراحة، إنه اختراع لا أحبذه، فهو يخلق ارتباكا، آمل ألا نستمر بهذا النظام لأنه بالنسبة الي لا يمت بأية صلة لكرة القدم".



وعرفت مباراة النادي الملكي وكلوب امريكا المكسيكي التي انتهت بفوز ريال مدريد (2-0) وتأهله للمباراة النهائية، الاحتكام إلى تقنية الفيديو بعد أن ساد شك حول الهدف الثاني الذي سجله النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الوقت بدل الضائع. حيث احتسبه الحكم في البداية، إلا أنه عدل عن قراره لأن مساعده في التحكيم على الفيديو أعلمه بامكانية وجود تسلل، لكن مراجعة الشريط أفضت لاحتساب الهدف بعد ثبوت عدم صحة التسلل.



وكان مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم سمح في شهر مارس باجراء اختبارات الاستعانة بالفيديو في التحكيم خلال المباريات لفترة تمتد لعامين وذلك في خطوة أولى نحو تغيير تاريخي في اللعبة.



وقرر الاتحاد الدولي اختبار هذا النظام في البطولة الحالية، واستخدم للمرة الأولى في مباراة كاشيما انتلرز الياباني واتلتيكو ناسيونال الكولومبي أمس الأربعاء .