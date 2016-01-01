بنزيما يواجه الحكم النهائي في قضية "الفيديو الإباحي"

ينتظر مهاجم ريال مدريد الإسباني، الفرنسي كريم بنزيما الحكم الذي ستصدره محكمة فرنسية بحقه، غداً الجمعة، في قضية ابتزاز زميله في المنتخب لاعب وسط ليون ماتيو فالبوينا بشأن شريط جنسي للأخير.

ويأمل بنزيما في أن تسقط القضية التي تحقق بها السلطات من أجل تبرئة اسمه من تهمة ابتزاز فالبوينا.

وغاب بنزيما (28 عاماً) عن المنتخب الفرنسي منذ أغسطس (آب) 2015، بسبب دوره في القضية، ورفعت عنه عقوبة الإيقاف التي فرضها الاتحاد الفرنسي عليه بسببها بعد نهائيات كأس أمم أوروبا، التي استضافتها بلاده في يونيو (حزيران) ويوليو (تموز) الماضيين.

ولكن مدرب المنتخب ديدييه ديشان لم يضمه إلى التشكيلات التي خاض بها مباراتين ودية و4 في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 في روسيا، معتبراً بأن الوقت لم يحن لضمه مجدداً للفريق.

وتحقق السلطات في وساطة أداها بنزيما بين المبتزين، وأحدهم صديقه منذ الطفولة، وفالبوينا، في قضية طالت أيضاً المهاجم الدولي السابق غابرييل سيسيه، الذي طالبت النيابة العامة بتوجيه التهمة إليه بعدما قيل أنه أبلغ فالبوينا بشائعات عن وجود شريط جنسي يخصه.

وسبق للسلطات أن أوقفت في 2015 سيسيه (مهاجم ليفربول الإنجليزي ومرسيليا السابق)، ثم أخلت سبيله دون توجيه تهمة إليه.

وقال سيسييه (35 عاماً) حينها أن الشرطة أوقفته "ليقف المحققون على ما أعرفه في هذه القصة.. لم أحتل على أحد، ماتيو صديقي".

وتقدم بنزيما وثلاثة من المتهمين الآخرين في هذه القضية بطلب إسقاط التهم الموجهة إليهم، وذلك لأن الشرطة بحسب ادعاءاتهم استخدمت وسائل مخادعة من خلال ادعاء أحد عناصرها بأنه أحد أصدقاء فالبوينا في اتصال هاتفي مع أحد المتهمين بقضية الابتزاز.