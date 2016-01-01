كريستيانو أفضل لاعب في مونديال الأندية

توج البرتغالي كريستيانو رونالدو بجائزة أفضل لاعب في كأس العالم الأندية في اليابان، بعدما قاد فريقه ريال مدريد الإسباني للتتويج باللقب على حساب كاشيما إنتلرز الياباني.

وسجل رونالدو ثلاثة أهداف (هاتريك) في المباراة النهائية التي جرت، اليوم الأحد، على إستاد يوكوهاما الدولي ليقود الريال للفوز على كاشيما 4-2.

وتكفل نجم المنتخب البرتغالي بتسجيل أربعة أهداف في النسخة الحالية من البطولة، إذ أنه سجل الهدف الثاني لفريقه خلال الفوز على كلوب أمريكا المكسيكي 2-0، الخميس الماضي، في المربع الذهبي.

وحصل الكرواتي لوكا مودريتش على لقب ثاني أفضل لاعب في مونديال الأندية، وحل جاكو شيباساكي الذي سجل هدفي كاشيما في المباراة النهائية، في المركز الثالث في قائمة أفضل لاعبي البطولة.

وتوج رونالدو والريال مسيرتهما الناجحة في 2016 بإحراز اللقب الثاني للنادي "الملكي" في مونديال الأندية، وهو الثاني للفريق في غضون 3 أعوام، إذ سبق للفريق الفوز باللقب في 2014 بالمغرب.

وعادل رونالدو الرقم القياسي لعدد مرات الفوز باللقب العالمي، إذ كان اللقب اليوم هو الثالث له في مونديال الأندية بعدما توج به في 2008 مع فريقه السابق مانشستر يونايتد الإنجليزي ثم في 2014 مع الريال.

واقتسم رونالدو هذا الرقم القياسي مع 5 من نجوم برشلونة الإسباني الذين توجوا مع الفريق باللقب ثلاث مرات سابقة في 2009 و2011 و2015 وهم الأرجنتيني ليونيل ميسي وسيرجيو بوسكيتس وأندريس إنييستا وجيرارد بيكيه والبرازيلي داني ألفيس.

وعادل رونالدو رقماً قياسياً آخر للبطولة هو عدد الأهداف التي يسجلها أي لاعب في تاريخ مشاركاته بالبطولة، إذ رفع رصيده إلى 5 أهداف مقتسماً صدارة قائمة هدافي البطولة عبر تاريخها مع الأوروغوياني لويس سواريز والأرجنتيني ليونيل ميسي نجمي برشلونة الأسباني والأرجنتيني الآخر سيزار دلغادو نجم مونتيري المكسيكي.