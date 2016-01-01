الرئيسية | رياضة | ريال مدريد | بالصورة .. حقيقة احتفال حكم نهائي مونديال الأندية مع ريال مدريد باللقب

بالصورة .. حقيقة احتفال حكم نهائي مونديال الأندية مع ريال مدريد باللقب

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
بالصورة .. حقيقة احتفال حكم نهائي مونديال الأندية مع ريال مدريد باللقب بالصورة .. حقيقة احتفال حكم نهائي مونديال الأندية مع ريال مدريد باللقب

لم تكد تنتهي مباراة نهائي كأس العالم للأندية بين ريال مدريد وكاشيما الياباني، إلا وحملت معها الكثير من الحديث حول تغاضي حكم المباراة عن طرد سيرجيو راموس.

لكن المعضلة الأكبر كانت بظهور الحكم الزامبي جاني سيكازوي في صورة وهو يحتفل مع لاعبي الفريق الملكي على المنصة الرئيسية بعد تسليم اللاعبين الكأس والميداليات.

ليتضح تالياً ان الصورة تم تزوريها ولم يكن الحكم موجوداً حين كان يحتفل الفريق الملكي بالكأس اثناء التتويج وهنا الصورة الحقيقية.

المصدر : يوروسبور 

 

 

مجموع المشاهدات: 828 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

أرشيف الرياضة

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)