بالصورة .. حقيقة احتفال حكم نهائي مونديال الأندية مع ريال مدريد باللقب
لم تكد تنتهي مباراة نهائي كأس العالم للأندية بين ريال مدريد وكاشيما الياباني، إلا وحملت معها الكثير من الحديث حول تغاضي حكم المباراة عن طرد سيرجيو راموس.
لكن المعضلة الأكبر كانت بظهور الحكم الزامبي جاني سيكازوي في صورة وهو يحتفل مع لاعبي الفريق الملكي على المنصة الرئيسية بعد تسليم اللاعبين الكأس والميداليات.
ليتضح تالياً ان الصورة تم تزوريها ولم يكن الحكم موجوداً حين كان يحتفل الفريق الملكي بالكأس اثناء التتويج وهنا الصورة الحقيقية.
المصدر : يوروسبور
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