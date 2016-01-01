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ريال مدريد يمنع لاعبيه من المشاركة مع منتخب كتالونيا

بواسطة أخبارنا المغربية ـ وكالات ساعة واحدة مضت
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ريال مدريد يمنع لاعبيه من المشاركة مع منتخب كتالونيا

منع نادي ريال مدريد حارس مرماه فرانشيسكو كيكو كاسيا من الانضمام إلى من منتخب إقليم كتالونيا في المباراة التي ستقيم أمام منتخب تونس يوم الأربعاء المقبل. 

 

الحارس صاحب الـ30 عاما كتالوني وهو قادم إلى النادي الملكي من صفوف إسبانيول ثاني ناد في المقاطعة التي تطالب بالانفصال.

 

ريال مدريد رفض إرسال كاسيا وكذلك المهاجم الشاب ماريانو دياز إلى منتخب كتالونيا بحجة أنه بحاجة إلى جميع اللاعبين حين تستأنف التدريبات يوم الثلاثاء استعدادا لمواجهة إشبيلية في كأس ملك إسبانيا يوم 4 يناير المقبل.

 

سيرجيو غونزاليس مدرب منتخب كتالونيا صرح بأن كاسيا وماريانو لن يتمكنا من تلبية ندائه بسبب ظروف متعلقة بناديهما وخارجة عن إرادتهما.

 

يأتي هذا في الوقت الذي سمح فيه برشلونة لسيرجيو روبيرتو والحارس جوري ماسيب باللعب مع "منتخب كتالونيا" مع العلم بأن المباراة الأولى لبرشلونة ستكون يوم 5 يناير المقبل في مواجهة اتلتك بلباو ضمن منافسات كأس ملك إسبانيا.

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