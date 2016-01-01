سلتا فيغو يكبد ريال مدريد هزيمة قاسية بعقر داره (فيديو)

هزم سلتا فيغو مستضيفه ريال مدريد 2-1 في ذهاب ربع نهائي كأس ملك إسبانيا اليوم الأربعاء على أرضية ملعب سانتياغو برنابيو التاريخي.

وبعد الهزيمة من إشبيلية في الدوري قبل أيام، جاء سلتا فيغو إلى مدريد ليضيف هزيمة أخرى إلى الميرنغي وبالنتيجة ذاتها.

وفي غضون 6 دقائق سُجّلت أهداف المباراة جميعها، ففي الدقيقة 64 استغل نجم سلتا، إياغو أسباس خطأ مارسيلو في إبعاد الكرة ليسجل هدفاً أولاً في مرمى كاسيا.

مدافع الميرنغي البرازيلي عوّض خطأه بسرعة حين سجل هدفاً مميزاً بيسراه في الدقيقة 69، لكن جوني كاسترو لم يمهل دفاع الملكي إلا نحو دقيقة واحدة معيداً فريقه للتقدم مرة أخرى.

وهو الفوز الأول لسلتا فيغو في معقل نادي العاصمة منذ الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر 2006 (2-1 في الدوري).

ودفع الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد بلاعبيه الأساسيين وأبرزهم البرتغالي كريستيانو رونالدو والكرواتي لوكا مودريتش والألماني توني كروس فضلاً عن مارسيلو وسيرخيو راموس.

وتقام مباراة الاياب في 25 الجاري.

وفي مباراة ثانية، فاز ديبورتيفو الافيس على مضيفه الكوركون بهدفين لايباي غوميز (90 و90+4).

ويلعب برشلونة حامل اللقب مع ريال سوسييداد وأتلتيكو مدريد مع إيبار الخميس.