ثنائية راموس تقود الريال لتحقيق فوز ثمين أمام مالقا (فيديو)
قاد المدافع الدولي سيرخيو راموس، فريقه ريال مدريد لاستعادة نغمة الانتصارات، عبر الفوز على ضيفه ملقا، 2-1، خلال المباراة التي جمعتهما، اليوم السبت، في الجولة 19 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وسجل راموس هدفي الفوز للريال في الدقيقتين 35 و42، وتكفل لاعب الوسط الفنزويلي خوان بابلو أنور بتسجيل الهدف الوحيد لملقا في الدقيقة 63.
وعزز الريال موقعه في الصدارة برصيد 43 نقطة، بفارق 4 نقاط أمام برشلونة الذي يلتقي غداً الأحد مع مضيفه إيبار.
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