مارسيلو و مودريتش خارج الميادين لأسابيع بسبب الاصابة

أعلن نادي ريال مدريد، متصدر الدوري الاسباني لكرة القدم، اليوم الاثنين، أن مدافعه الدولي البرازيلي مارسيلو يعاني من إصابة في فخذه يتوقع أن تبعده لزهاء شهر، بينما يعاني لاعب وسطه الدولي الكرواتي لوكا مودريتش من إصابة في عضلات المحالب قد تبعده اسبوعين.

وأوضح النادي الملكي، في بيان، أن مارسيلو يعاني "تمزقا عضليا من الدرجة الثانية"، وهي إصابة عادة ما تتطلب من اللاعبين الغياب لفترة ما بين ثلاثة أسابيع وأربعة.

أما مودريتش، الذي يعاني من إصابة في ساقه اليسرى، فقدرت الصحف الرياضية الاسبانية ان يغيب عن الملاعب لزهاء اسبوعين.

وتعرض اللاعبان للاصابة، أول أمس السبت، في المباراة، التي فاز بها ريال مدريد على ملقة (2-1) في الدوري المحلي. واضطر مارسيلو الى ترك مكانه في الدقيقة 25، بينما خرج مودريتش في الدقيقة 78.

ويشكل غياب اللاعبين ضربة موجعة للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان قبل مواجهة مضيفه سلتا فيغو، بعد غد الاربعاء، في إياب الدور ربع النهائي لمسابقة كأس اسبانيا (1-2 ذهابا)، خصوصا أن النادي الملكي يعاني غياب داني كارفاخال والبرتغاليين فابيو كوينتراو وبيبي.