رونالدو يقود ريال مدريد للفوز على ريال سوسيداد (فيديو)
قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه ريال مدريد لتحقيق فوز مستحق على ضيفه ريال سوسيداد 3-0 خلال المباراة التي جمعتهما، اليوم الأحد، في الجولة 20 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وصنع رونالدو الهدف الأول الذي سجله ماتيو كوفاسيتش في الدقيقة 38، وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 51، ثم اختتم ألفارو موراتا أهداف الريال في الدقيقة 83.
وأنهى سوسيداد المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد إينييغو مارتينيز في الدقيقة 74.
وبهذا الفوز، عزز ريال مدريد صدارته للدوري الإسباني بعد أن رفع رصيده إلى 46 نقطة، ليوسع الفارق بينه وبين برشلونة وإشبيلية إلى أربع نقاط، فيما توقف رصيد ريال سوسيداد عند 35 نقطة في المركز الخامس.
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