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ريال مدريد يهزم اسبانيول بهدفي موراتا و بيل (فيديو)

بواسطة وكالات ساعة واحدة مضت
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ريال مدريد يهزم اسبانيول بهدفي موراتا و بيل (فيديو)

اكتفى ريال مدريد بهدفين ليواصل انتصاراته المتتالية وتغريده المنفرد على صدارة الدوري الإسباني، بفوز ثمين 2-0 على إسبانيول، اليوم السبت، في الجولة 23 من المسابقة. 

 

وعلى إستاد سانتياغو برنابيو، فرض الريال سيطرة شبه مطلقة على مجريات اللعب خلال شوطي المباراة، ولكنه ترجم هذا التفوق الواضح إلى هدف واحد في كل شوط.

 

وتقدم الريال بضربة رأس من المهاجم الإسباني الخطير ألفارو موراتا في الدقيقة 33، ليكون الهدف الـ7 لموراتا في المسابقة هذا الموسم.

 

وفي الشوط الثاني، سجل الويلزي غاريث بيل هدف الاطمئنان للريال في الدقيقة 83، ليكون أفضل احتفال لبيل مع عودته اليوم للمشاركة في المباريات بعد غياب طويل بسبب الإصابة.

 

ورفع الريال رصيده إلى 52 نقطة في الصدارة، بعدما حقق الفوز الـ4 على التوالي، ليوسع الفارق مع برشلونة إلى 4 نقاط قبل مباراة الأخير مع ليغانيس.

 

وتجمد رصيد إسبانيول عند 32 نقطة في المركز الـ9، بعدما مني بالهزيمة الثانية على التوالي.

 

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