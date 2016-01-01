كيف رد راموس على بيكيه؟

قال مدافع فريق ريال مدريد الإسباني، الدولي الإسباني سرجيو راموس، عقب نهاية مباراة فريقه أمام فريق برشلونة فى الدوري الإسباني: "إنه طرد غير مستحق، لم أفعل اي شيء ضار، ما أعرفه عن كرة الفدم، أنني استحق البطاقة الصفراء، ليست الحمراء، لم تكن هناك كرة خاطئة، ولم أذهب من أجل إلحاق الضرر به".

وكان النادي "الملكي" خسر "الكلاسيكو" أمام الغريم "الكاتالوني" 2-3 فى المباراة التي جمعت بين الفريقين فى إطار مباريات الجولة الـ33 من "الليغا" فى اللقاء الذي أقيم على ملعب سانتياغو برنابيو.

وأضاف راموس بحسب آس الإسبانية: "الحديث والتصفيق كان لبيكيه وليس للحكم، إنه يتحدث دائمًا عن الحكام، ويدافع عن فريقه، ونحن أيضاً ندافع عن الفريق، ولكن ليس بالطريقة التي يتحدث بها، لقد قلت له إن حديثه الدائم على التحكيم يشكل ضغطاً، لقد قام بأشعال الأمور".

وواصل: "إنهم دائمًا يتحدثون عن الحكام، نحن لا نفعل ذلك، نأمل إلا تأثر تلك النتيجة على المباريات المتبقية لنا، نحن نأسف للخسارة فى المباراة، ولست نادماً على حديثي مع بيكيه".