الاتحاد الإسباني يكشف عن عقوبة راموس

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن إيقاف قائد ريال مدريد سيرجيو راموس مباراة واحدة، بعدما تعرض للطرد المباشر خلال مواجهة "كلاسيكو الأرض" أمام برشلونة، الأحد الماضي، في الجولة 33 لليغا، وذلك على إثر تدخله القوي مع الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وبهذا سيغيب راومس عن الفريق "الملكي" خلال مباراة الغد أمام ديبورتيفو لا كورونيا على ملعب "الريازور" ضمن الجولة 34 من المسابقة.

ووفقاً لما جاء في تقرير الحكم، طرد راموس ببطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 77 بداعي التدخل بقوة زائدة على لاعب الخصم بهدف الحصول على الكرة.

وتقدم النادي المدريدي بطعن أمام لجنة المسابقات، مدعما بلقطات فيديو، لتوضيح خطأ قرار الحكم بعدم وجود تدخل قوي من جانب اللاعب.

وذكرت اللجنة، خلال اجتماعها الذي عقد اليوم الثلاثاء، أنه "وفقاً للأسس القانونية فإن حكم اللقاء هو السلطة الرياضية الوحيدة والنهائية فيما يتعلق بالقرارات الفنية في إدارة المباريات، ولهذا لا يمكن تعديل قرار تحكيمي بداعي الاختلاف في قراءة نصوص اللعبة التي تعتبر حق أصيل وخاص بالحكم".

وإزاء ما سبق ووفقاً لنص المادة 123 (الفقرة الأولى) من القانون الانضباطي للاتحاد الإسباني للعبة، فإن اللجنة فرضت عقوبة الإيقاف لمباراة واحدة على سيرجيو راموس بسبب تدخله العنيف على لاعب الفريق المنافس.

وإلى جانب الإيقاف، تم تغريم اللاعب 600 يورو و350 على النادي.