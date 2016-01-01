فالنسيا مهدد بفقدان 7 لاعبين قبل زيارته لمدريد

يعاني فالنسيا من أزمة فقدان 7 لاعبين قبل زيارته لريال مدريد على ملعب سانتياغو برنابيو، حال حصول أحدهم على بطاقة صفراء في الجولة الـ34 من "الليغا" على ملعب ميستايا، غداً الأربعاء.

وحتى الآن حصل كل من دييغو ألفيس، جواو كانسيلو، أيمن عبدالنور، كارلوس سولير، فابيان أوريانا، سيموني زازا، وإنزور بيريز على 4 بطاقات صفراء، وجميعهم على وشك الإيقاف مباراة حال حصولهم على البطاقة الخامسة.

لكن سيضمن فريق المدرب سلفادور غونزاليس "فورو" عودة كل من من ألياكويم مانغالا، وداني باريخو أمام الريال، واللذان سيغيبان عن لقاء الغد الأربعاء لتراكم البطاقات.

كما يعاني فريق "الخفافيش" لاقتراب كل من ماريو سواريز، منير الحدادي، وخوسيه لويس جايا من الإيقاف لمباراة، بعد حصولهم على ثلاث بطاقات إلى الآن.