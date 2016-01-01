صورة: تطورات مثيرة في فضيحة رونالدو الجنسية

واصلت صحيفة "دير شبيغل" الألمانية كشفها لملفات اعتداء نجم ريال مدريد البرتغالي كريستيانو رونالدو جنسياً على فتاة أمريكية قبل 8 سنوات في لاس فيغاس خلال احتفاله بتوقيع انتقاله من مانشستر يونايتد لريال مدريد.

بالعودة للقضية الأساسية قالت الصحيفة أن رونالدو تعرف على فتاة أُطلق عليها اسم "سوزان" لعدم الكشف عن هويتها والتقى الاثنين بإحدى الحانات قبل أن يصطحبها البرتغالي لغرفته بفندق "بالمز بليس".

وقالت الصحيفة أن الفتاة قامت بعدها بمراسلة رونالدو ومحاميه أوزويو دي كاسترو عن أنها ستتقدم ببلاغ للمحكمة بحجة الاعتداء عليها ليقوم بعدها رونالدو بتسوية الأمر مالياً في يناير 2010.

ونشرت الصحيفة الألمانية في وقت سابق من أبريل (نيسان) الجاري وثائق تؤكد من خلالها أن رونالدو اضطر لدفع 375 ألف دولار للفتاة لتفادي اتهامه أمام القضاء الأمريكي.

وقالت "دير شبيغل" إنها حصلت على وثائق متعلقة بتسوية بين الطرفين خارج نطاق القضاء، وتم تسريبها من خلال موقع "فوتبول ليكس" الإلكتروني، تؤكد أن السيدة تعهدت بعدم فضح ما حدث في 13 يونيو (حزيران) 2009 في غرفة بأحد الفنادق الفاخرة بمدينة لاس فيغاس، في ضيافة النجم البرتغالي.

وأكدت الصحيفة أنها توصلت للهوية الحقيقية للسيدة، والتي تمتلك أيضاً خطاباً من 6 ورقات أرسلته حينها لرونالدو، تصف فيه ما حدث بينهما بالتفصيل في هذه الليلة، إلى جانب بعد الإصابات التي تزعم أنها تعرضت لها.

واشتهرت "دير شبيغل" بالملفات التحقيقية الواسعة وأحد أبرزها بالسنوات الأخيرة كان الكشف عن تلاعب بالتصويت لاختيار الدولة المستضيفة لكأس العالم 2006 فهل يتمكن الدون من تكذيب ادعاءات الصحيفة أم تنتهي الحكاية على فضيحة تاريخية للنجم البرتغالي؟