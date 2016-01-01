ريال مدريد يتوصل لاتفاق مع أجل ضم دي خيا

كشفت تقارير إخبارية عن اقتراب نادي ريال مدريد الإسباني من إبرام صفقة قياسية لحارس مرمى، بالتعاقد مع الإسباني ديفيد دي خيا حارس عرين مانشستر يونايتد، مقابل نحو 75 مليون يورو.

وذكرت صحيفة ماركا الرياضية الإسبانية الجمعة، أن النادي الملكي توصل لاتفاق مع الحارس للانتقال إلى صفوفه، وأن دي خيا أبلغ إدارة يونايتد برغبته في الرحيل.

وأضافت أن دي خيا (26 عاماً) سيصبح أغلى حارس في تاريخ كرة القدم، وأن مدرب "الشياطين الحمر" والملكي السابق، البرتغالي جوزيه مورينيو، يفكر حالياً في التعاقد مع حارس مرمى المنتخب الإنجليزي، جو هارت المعار حالياً من مانشستر سيتي لتورينو الإيطالي، للموسم القادم.

وأكدت أن رغبة مورينيو في التعاقد مع لاعبي الريال، المهاجم ألفارو موراتا وصانع الألعاب جيمس رودريغيز، هامة لإتمام صفقة انتقال دي خيا للفريق المدريدي.

وأضافت أن مدة العقد ستصل إلى 6 مواسم، وأن الحارس سيحصل على راتب صافي تصل قيمته إلى 12 مليون يورو.

وكان النادي الملكي قريباً بالفعل من ضم حارس مانشستر يونايتد في صيف 2015 لكن الصفقة باءت بالفشل بشكل غير متوقع، بعد تأخر الريال في تسجيل عقد دي خيا، ليقوم وقتها بتحسين عقد حارسه الكوستاريكي الحالي، كيلور نافاس.