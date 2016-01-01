كريستيانو يصبح الهداف التاريخي للدوريات الخمسة الكبرى

واصل مهاجم ريال مدريد، البرتغالي كريستيانو رونالدو، هوايته في تحطيم الأرقام القياسية بعدما بات الهداف التاريخي للدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، وذلك بعدما سجل هدفاً في فوز فريقه على فالنسيا بنتيجة (2-1) ضمن الجولة 35 لليغا، ليصبح رصيده 367 هدفاً متخطياً الإنجليزي جيمي جريفز.

وسجل "الدون" 367 هدفاً خلال مسيرته مع كل من سبورتنج لشبونة البرتغالي (3 أهداف) ومانشستر يونايتد الإنجليزي (84 هدفاً)، بالإضافة إلى الفريق الملكي (280 هدفاً)، في مسابقات الدوري متخطياً بذلك الـ366 هدفاً التي سجلها جيمي جريفز مع أندية تشيلسي الإنجليزي وميلان الإيطالي وتوتنهام هوتسبر ووست هام.

في المقابل، سجل الغريم التقليدي للاعب البرتغالي، الأرجنتيني ليونيل ميسي، 345 هدفاً خلال مسيرته مع نادي برشلونة الإسباني في الليغا.