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بدلاء ريال مدريد يضربون غرناطة برباعية (فيديو)

بواسطة وكالات ساعة واحدة مضت
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بدلاء ريال مدريد يضربون غرناطة برباعية (فيديو)

واصل ريال مدريد سعيه نحو الفوز بلقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، وسجل 4 أهداف في الشوط الأول ليفوز 4-0 في غرناطة، رغم غياب العديد من لاعبيه الأساسيين ومنهم الهداف كريستيانو رونالدو اليوم السبت.

 

وأراح مدرب الريال زين الدين زيدان، معظم لاعبيه الأساسيين مثل رونالدو، مارسيلو، رفائيل فاران، كيلور نافاس، توني كروس، ولوكا مودريتش، قبل اللعب في ضيافة جاره أتليتيكو مدريد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الأربعاء المقبل، وفاز ريال ذهاباً 3-0.

 

ورغم ذلك بدأ ريال اللقاء بشكل رائع وسجل هدفين في أول 11 دقيقة عن طريق الكولومبي جيمس رودريغيز، ثم أضاف ألفارو موراتا هدفين في الدقيقتين 30 و35.

 

وأصبح رصيد ريال مدريد 84 نقطة من 35 مباراة، وبفارق المواجهة المباشرة عن برشلونة المتصدر الذي خاض 36 مباراة، وفاز 4-1 على فياريال.

 

 

 

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