بالفيديو : إيسكو يسخر من مدرب غرناطة .. بسبب لباسه !

سخر إيسكو لاعب ريال مدريد الإسباني من لباس مدرب غرناطة أثناء اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن الجولة الـ36 للدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

والتقطت الكاميرات إيسكو الذي كان متواجدا على دكة بدلاء ريال مدريد، وهو يسخر من لباس توني أدامز مدرب فريق غرناطة، والتي تشبه ثياب نادل مطعم.

وقال إيسكو مازحا لمدرب غرناطة: "أيها النادل، كوكاكولا من فضلك".

ويظهر مقطع الفيديو تفاعل كل من توني كروس ولوكا مودريتش وكريم بنزيما مع مزحة إيسكو.

يذكر أن إيسكو وبنزيما شاركا كبدلاء في فوز النادي الملكي برباعية نظيفة على فريق غرناطة في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة الـ36 لليغا.