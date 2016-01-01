الرئيسية | رياضة | ريال مدريد | بالفيديو : إيسكو يسخر من مدرب غرناطة .. بسبب لباسه !

بالفيديو : إيسكو يسخر من مدرب غرناطة .. بسبب لباسه !

بواسطة أخبارنا المغربية ـ وكالات ساعة واحدة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
بالفيديو : إيسكو يسخر من مدرب غرناطة .. بسبب لباسه !

سخر إيسكو لاعب ريال مدريد الإسباني من لباس مدرب غرناطة أثناء اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن الجولة الـ36 للدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

والتقطت الكاميرات إيسكو الذي كان متواجدا على دكة بدلاء ريال مدريد، وهو يسخر من لباس توني أدامز مدرب فريق غرناطة، والتي تشبه ثياب نادل مطعم.

وقال إيسكو مازحا لمدرب غرناطة: "أيها النادل، كوكاكولا من فضلك".

ويظهر مقطع الفيديو تفاعل كل من توني كروس ولوكا مودريتش وكريم بنزيما مع مزحة إيسكو.

يذكر أن إيسكو وبنزيما شاركا كبدلاء في فوز النادي الملكي برباعية نظيفة على فريق غرناطة في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة الـ36 لليغا.

مجموع المشاهدات: 1075 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

أرشيف الرياضة

  1. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  2. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  3. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

  4. الشيخ شمس الدين يقصف من يحتفل بعيد الحب 2016 (5.00)

  5. شاهد اغرب سلوك لعروس خلال حفل زفافها (5.00)