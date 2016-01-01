الريال يخمد ثورة الأتلتيكو ويضرب موعداً مع اليوفي في النهائي (فيديو)

واصل ريال مدريد الإسباني حلمه في أن يكون أول فريق يحتفظ بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بنظامها الحديث الذي بدأ في 1993، لعامين متتالين، بعدما صعد للمباراة النهائية للمسابقة اليوم الأربعاء.

وصعد الريال لنهائي المسابقة رغم خسارته 1-2 أمام مضيفه وجاره اللدود أتلتيكو مدريد في إياب الدور نصف النهائي للمسابقة القارية، ليفوز 4-2 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة، مستفيداً من فوزه 3-0 في مباراة الذهاب التي جرت بملعبه الأسبوع الماضي.

ورغم البداية المثالية لأتلتيكو في المباراة عقب تسجيله هدفين مبكرين عن طريق ساؤول نيغويز وأنطوان غريزمان في الدقيقتين 12 و16 من ركلة جزاء، إلا أن الريال سرعان ما استعاد اتزانه، بعدما أحرز نجمه إيسكو هدفه الوحيد في الدقيقة 42، ليصيب لاعبي أتلتيكو بالإحباط، حيث بات يتعين عليهم تسجيل ثلاثة أهداف أخرى من أجل التأهل للنهائي.

وعجز أتلتيكو في الثأر من هزائمه أمام الريال في نهائي المسابقة عامي 2014 و2016، ودور الثمانية 2015.

وتعد هذه هي المرة الخامسة عشر التي يصعد فيها الريال لنهائي البطولة، علماً بأنه صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الحصول على اللقب برصيد 11 بطولة

وضرب الريال، الذي صعد للنهائي الثاني على التوالي والثالث خلال الأعوام الأربعة الأخيرة، موعداً مع يوفنتوس الإيطالي في المباراة النهائية للمسابقة التي ستقام بالعاصمة الويلزية كارديف، في 3 يونيو (حزيران) المقبل، ليعيد إلى الأذهان مباراة الفريقين بنهائي المسابقة عام 1998 التي جرت بهولندا وانتهت بفوز الريال بهدف نظيف.