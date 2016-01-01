هذه حقيقة ما دار بين رونالدو وتوريس

كشفت الصحف الإسبانية اليوم عما دار بين الثنائي البرتغالي كريستيانو رونالدو والإسباني فيرناندو توريس مهاجم فريق أتلتيكو مدريد خلال اللقاء الذي جمع بين الناديين أمس في دوري أبطال أوروبا.

وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية في تقرير نشرته اليوم، إلى أنه عندما كانت تشير النتيجة إلى تقدم أتلتيكو مدريد بهدفين مقابل هدف، توجه توريس إلى رونالدو وقال:" ماذا بك أيها المهرج."

بينما قام رونالدو بالرد بطريقة ساخرة على توريس قائلًا:" إلى البيت أيها السخيف."

وكانت بعض التقارير أشارت إلى أن رونالدو سخر من إنتماء توريس السابق إلى ليفربول قائلًا أن مانشستر يونايتد مثل ريـال مدريد دائمًا متفوقًا على ليفربول واتلتيكو.

يذكر أن ريـال مدريد صعد إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لملاقاة يوفنتوس، بعد الفوز على أتلتيكو مدريد بنتيجة 4-2 في مجموع المباراتين.

المصدر : كورابيا