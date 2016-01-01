رونالدو يغيب عن كأس السوبر الأوروبي

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أمس الأحد، أن لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم ريال مدريد، سيغيب عن لقاء السوبر الأوروبي أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي، الذي سيقام يوم 8 غشت المقبل، لعدم تعافيه من الإصابة.

وحسب "ماركا"، فإن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني للفريق الملكي، يرغب في منح رونالدو راحة بسبب الضغط المتتالي للمباريات التي خاضها، والتي كان آخرها مع منتخب بلاده في بطولة كأس القارات في روسيا قبل أسبوعين.

وتعد هذه هي المرة الثانية على التوالي التي يغيب فيها رونالدو عن مباراة السوبر الأوروبي، بعد عدم تمكنه من خوض مباراة السوبر الماضية أمام إشبيلية الإسباني، لمنحه قسط ا من الراحة آنذاك بعد مشاركته في يورو 2016. من جهته، لم يصدر نادي ريال مدريد أي بيان رسمي حول غياب رونالدو عن مباراة السوبر الأوروبي من عدمه.