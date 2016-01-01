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مهاجم الريال موراتا ينتقل إلى تشيلسي في صفقة قياسية

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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مهاجم الريال موراتا ينتقل إلى تشيلسي في صفقة قياسية

 

أخبارنا المغربية : محمد الميموني

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي رسميا عن تعاقده مع مهاجم ريال مدريد الإسباني ألفارو موراتا في صفقة دخلت تاريخ الكرة الإسبانية.

ووفقا لصحيفة ماركا، فإن قيمة الصفقة بلغت 80 مليون يورو (حوالي 86 مليار سنتيم)، حيث سيحمل بموجبها موراتا قميص البلوز ل 5 مواسم قادمة مقابل راتب سنوي يقدر ب 11 مليار يورو صافية.

هذا وتحول موراتا إلى ثامن أغلى لاعب في العالم والأغلى على الإطلاق في تاريخ الكرة الإسبانية.

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