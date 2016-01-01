ريال مدريد وباريس سان جيرمان في قمة كروية شهر دجنبر بالمغرب
أخبارنا المغربية ـ هدى الجميعي
يحتضن ملعب مدينة طنجة شهر دجنبر المقبل مباراة ودية بين ناديي ريال مدريد و باريس سان جيرمان ، في مواجهة كروية من الطراز الرفيع .
و أكد ناصر الخليفي ، رئيس النادي الباريسي، على هامش حضوره ملتقى كرة القدم الأفريقية بالصخيرات ، أنه اتفق مع رئيس الجامعة فوزي لقجع، على جلب ريال مدريد، للمغرب لمواجهة النادي الذي يرأسه مستغلا توقف البطولات الأوروبية خلال هذه الفترة.
و ستقام هذه القمة الكروية إما يوم 26 أو يوم 27 من شهر دجنبر القادم، مباشرة بعد إنهاء الفريق الملكي مشاركته في بطولة العالم للأندية.
وقبل حضوره للمغرب، سيكون ريال مدريد، قد واجه برشلونة في مباراة الكلاسيكو، على ملعب بيرنابيو، يوم 20 دجنبر، في الليغا.
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